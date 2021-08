Cézy Jardin des petits prés Cézy, Yonne Visite commentée et libre du jardin des Petits Prés Jardin des petits prés Cézy Catégories d’évènement: Cézy

18 et 19 septembre Visite commentée et libre du jardin des Petits Prés * Visites commententées (samedi) et libre (dimanche) du jardin des Petits Prés. Ce jardin exceptionnel contient plus de 1 600 plantes. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

Jardin des petits prés 4 rue des petits prés 89410 Cézy Cézy 89410 Yonne

À Cézy, un passionné vous ouvre les portes de son jardin dès le mois de juin. Vous y découvrirez des plantes rares et originales dans un cadre extraordinaire. Le jardin de type tropical est orné de plus de 1 300 espèces différentes, trois points d’eau, une rocaille riche en plantes, etc.

À la fois botanique, bucolique, esthétique, le jardin est apprécié de tous ses visiteurs. Un petit paradis au cœur de Cézy vous est ouvert !

