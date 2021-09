Nyons Jardin des Arômes Drôme, Nyons Visite guidée du Jardin historique des Arômes Jardin des Arômes Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Visite guidée du Jardin historique des Arômes Jardin des Arômes, 18 septembre 2021 10:00, Nyons. Journée du patrimoine 2021 Jardin des Arômes. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée du Jardin historique des Arômes * Sous la conduite de Guy Roland de l’association des Amis du Jardin des Arômes. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 15h00

*

Jardin des Arômes 128, promenade de la Digue, 26110 Nyons, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Nyons 26110 Drôme Ce jardin historique regroupe environ 200 espèces de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, distillées en vue d’une production d’huile essentielle, d’hydrolat ou utilisées en herboristerie ou plantes fraîches.

Crédits : Service Communication de la ville de Nyons Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Jardin des Arômes Adresse 128, promenade de la Digue, 26110 Nyons, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Nyons Age maximum 99 lieuville Jardin des Arômes Nyons