Les peintures au jardin Jardin de l’Escalier, 17 septembre 2021 14:00, Brumath. Journée du patrimoine 2021 Jardin de l’Escalier. Tarif habituel

17 – 19 septembre Les peintures au jardin * Des choses simples, modestes : une théière, un peigne, un accordéon, des fruits, des fleurs. Un va-et-vient du trait à la couleur et de la couleur au trait ; une lente méditation au rythme du soleil. Découvrez l’exposition de peinture d’Aymery Rolland dans un cadre exceptionnel. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Tarif plein 5 € ; Tarif réduit 3 € (enfant +10 ans ; étudiant).

Jardin de l’Escalier 10 rue de Pfaffenhoffen, 67170 Brumath Brumath 67170 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location22853225.jpg 06 08 69 55 68 http://www.a-lescalier.com

Une pergola marque l’entrée dans le jardin. Une allée gravillonnée bordée d’un espace méditerranéen et d’un jardin d’ombre conduit au potager en carrés. Un bassin créée une transition avec le verger qui débouche sur un jardin zen cerné de bambous. Le parcours s’achève dans l’agora et le jardin de thé. Un « ailleurs », hors du temps. Différentes ambiances se succèdent entre l’espace méditerranéen et le jardin d’ombre, la pelouse cernée d’arbres, le solarium et le pavillon de thé, le potager en carrés, le verger de rosacées, le jardin zen bordé de bambous… Des points d’eau agrémentent le parcours, des aires de repos invitent à la détente. Préparez-vous à vivre une parenthèse hors du temps.

