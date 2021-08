Laval Jardin de la perrine Laval, Mayenne « Lèche vitrine ! Mémoire(s) des commerces à Laval (1950-2000) » Jardin de la perrine Laval Catégories d’évènement: Laval

« Lèche vitrine ! Mémoire(s) des commerces à Laval (1950-2000) » Jardin de la perrine, 17 septembre 2021 09:00, Laval

17 – 19 septembre « Lèche vitrine ! Mémoire(s) des commerces à Laval (1950-2000) » * Du 26 juin au 19 septembre, allée Adrien Bruneau (entrée principale du jardin de la Perrine)

Quel(le) Lavallois(e) ne cultive pas la nostalgie des Nouvelles Galeries ou des petites épiceries de quartier ? Tout un univers commercial, aujourd’hui disparu, reprend vie par le biais d’une exposition riche en visuels inédits. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Jardin de la perrine Allée Adrien Bruneau 53000 Laval

