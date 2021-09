Yvignac-la-Tour Jardin de la Levrette Côtes-d'Armor, Yvignac-la-Tour Spectacle de danse contemporaine / Jardin de La levrette Jardin de la Levrette Yvignac-la-Tour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Spectacle de danse contemporaine / Jardin de La levrette Jardin de la Levrette, 19 septembre 2021 11:00, Yvignac-la-Tour

Dimanche 19 septembre, 11h00, 16h00 Spectacle de danse contemporaine / Jardin de La levrette * Performance dansée + « Par-delà nos corps, s’ouvrent les frontières » de la compagnie Alpha-Omega (danse contemporaine). Cette pièce chorégraphique est l’illustration d’un duo cherchant la sortie de secours pour fuir cette spirale infernale. Enclavé par un public, le duo se passe dans un espace quadri frontal instaurant une mise en scène intimiste et déroutante. Les spectateurs observent les interprètes tout en se regardant entre eux. Ils partageront leurs rires, leurs émotions, leurs différences… Organisateur : Service Culture de Dinan Agglomération.

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Jauge limitée : pensez à réserver. Merci d’apporter votre assise (coussin, couverture, chaise de camping…).

Jardin de la Levrette Jardin de Calade,1 rue de la Levrette, 22350, Yvignac-la-Tour Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor

Parc d’1 hectare paysagé en partie boisé, organisé en de multiples espaces charmants, passages secrets, objets inattendus … où se perdre en d’autres temps …

