17 – 19 septembre Le Jardin de Cassandra et sa pépinière * L’automne dans notre jardin de 7 000 m² est le début de certaines floraisons. Les asters en nombre, la remontée des rosiers et bien d’autres plantes et arbustes ne fleurissant qu’à cette période de l’année. Beaucoup d’érables et d’autres arbres et arbustes montrent leurs belles couleurs toutes différentes. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

4€ | Gratuit – 12 ans

Jardin de Cassandra Lieu-dit la forge, 71390 Saint-Martin-d’Auxy Saint-Martin-d’Auxy 71390 La Verchère Saône-et-Loire

Jardin de Casandra, vaste espace où vous pourrez admirer une collection de vivaces d’automne , des arbres et arbustes en fleurs. Un véritable régal pour les yeux.. !!!

