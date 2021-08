Livers-Cazelles Jardin d’Art Bidon Livers-Cazelles, Tarn Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Jardin d’Art Bidon Livers-Cazelles Catégories d’évènement: Livers-Cazelles

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Jardin d’Art Bidon, 17 septembre 2021 14:00, Livers-Cazelles. Journée du patrimoine 2021 Jardin d’Art Bidon.

Vendredi 17 septembre, 14h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Il est préférable de se présenter à l’accueil pour obtenir le cheminement de la visite et une description des oeuvres. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

Participation libre

Jardin d’Art Bidon 20 chemin Cayrols, 81170 Livers Cazelles Livers-Cazelles 81170 Tarn

https://cibul.s3.amazonaws.com/location70891278.jpg +33(0) 6 41 33 80 11 https://www.didierperthuison.fr

Installé sur un terrain caillouteux du causse Le Jardin d’Art Bidon mêle installations questionnantes et espace paysager. Les œuvres présentées ici sont une invitation à réfléchir sur l’impact de l’humain sur son environnement, mais aussi sur des thèmes politiques. Nature et culture sont ainsi rassemblées.

