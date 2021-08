Brignoles Jardin Charles Gaou Brignoles, Var Parcours street art Brignoles Jardin Charles Gaou Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

Dimanche 19 septembre, 15h30 Parcours street art Brignoles * Enquête ludique familiale invitant à découvrir la vieille ville à travers l’art de rue le plus étonnant de Brignoles : graffitis, fresques, pochoirs, anciennes réclames… toutes ces créations artistiques colorent la ville… au public de les retrouver ! En partenariat avec Couleur Sud. – RDV place des Comtes de Provence *

dimanche 19 septembre – 15h30 à 17h00

Prévoir un téléphone mobile avec accès internet

Jardin Charles Gaou Rue des Bains 83170 Brignoles

