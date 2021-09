Brignoles Jardin Charles Gaou Brignoles, Var Expo photo “Regards croisés sur le patrimoine culinaire local” Jardin Charles Gaou Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

Expo photo "Regards croisés sur le patrimoine culinaire local" Jardin Charles Gaou, 17 septembre 2021 08:00, Brignoles

17 – 19 septembre Expo photo “Regards croisés sur le patrimoine culinaire local” * Une exposition proposée par deux photographes varois: Camille INAUDI : formée à l’Hostellerie de l’Abbaye de la Celle (Ducasse) et passée par les cuisines de l’Elysée, Camille partage ses photographies culinaires graphiques et poétiques sur son compte Instagram @asgreenaspossible et dans la presse spécialisée. Alain GESBERT-BONNET : photographe contemplatif mêlant esthétisme et documentaire il dévoile sa série sur la récolte du safran à Tourves. Plusieurs fois primé, il anime le club « Objectif photo Tourves », depuis 2013 et des ateliers avec l’association « Les Clichés de l’Aventure ». *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 19h30

vendredi 17 septembre – 19h30 à 20h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 19h30 à 20h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 20h00

Entrée libre

Jardin Charles Gaou Rue des Bains 83170 Brignoles

