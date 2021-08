Bordeaux Jardin Botanique de Bordeaux Bordeaux, Gironde Visite des lieux cachés du jardin Botanique Jardin Botanique de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dimanche 19 septembre, 11h00, 14h00, 16h00 Visite des lieux cachés du jardin Botanique * Participez à une visite guidée des lieux habituellement inaccessibles au public ! A l’occasion des journées européennes du patrimoine, le Jardin Botanique dévoile des lieux habituellement inaccessibles au public ! La graineterie, l’herbarium qui abrite la 4e plus grande collection d’herbiers de France, ou encore l’aire technique où les jardiniers sèment les plantes vont être installées dans le jardin. Vous pourrez découvrir quelques ouvrages emblématiques issus du fonds historique de la bibliothèque, exposés en vitrine. Un diaporama présentant des femmes de renom dans l’histoire de la botanique vous est également présenté en accès libre. Les enfants, à partir de 8 ans sont les bienvenus. Ils doivent être accompagnés par un adulte pour toute la durée de la visite. Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet :

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Visite des vitrines et du diaporama en accès libre. Réservation obligatoire pour les visites guidées. Horaires : le dimanche 19 à 11h, 14h et 16h. En cas de restriction sanitaire, la visite sera adaptée.

Jardin Botanique de Bordeaux Esplanade Linné, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde

Le Jardin Botanique de Bordeaux ne ressemble à aucun autre. Inauguré en 2007, il est innovant par l’architecture de ses bâtiments et la mise en scène du jardin.

