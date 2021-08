Basse-Terre Jardin botanique de Basse Terre Basse-Terre visite libres ou commentées Jardin botanique de Basse Terre Basse-Terre Catégorie d’évènement: Basse-Terre

18 et 19 septembre visite libres ou commentées * Visites libres / visites commentées de l’exposition sur les « Biodiversités insulaires »

Visites commentées du Jardin Botanique *

samedi 18 septembre – 09h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 13h00

Jardin botanique de Basse Terre 57 chemin de Circonvallation Basse-Terre 97100

Crée en 1820, le plus vieux jardin botanique de la Guadeloupe était à l’origine un lieu d’expérimentation destiné à naturaliser des plantes exotiques, à rassembler et propager des plantes indigènes.

