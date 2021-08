Broglie Jardin Aquatique Broglie, Eure Exposition en plein air : Sentier d’Art Jardin Aquatique Broglie Catégories d’évènement: Broglie

Eure

Exposition en plein air : Sentier d’Art Jardin Aquatique, 17 septembre 2021 09:00, Broglie. Journée du patrimoine 2021 Jardin Aquatique. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre Exposition en plein air : Sentier d’Art * le Sentier d’Art se tiendra à Broglie, du 19 juin au 26 septembre 2021. Sur le thème « La Couleur au Jour le Jour », le parcours artistique de 2,5 km accueillera les créations de sept artistes, et sera l’opportunité pour tous de renouer avec la culture et l’art. Suite à un appel à candidatures de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, (services Culture et Tourisme), quatorze œuvres ont été retenues afin de faire renaître le lien entre les visiteurs et les artistes. Ce rendez-vous culturel et estival est l’occasion d’investir la nature comme lieu de présentation artistique ; l’art au-devant du public. Grâce à un accès libre et gratuit tous les jours, les amateurs d’art comme les simples curieux seront les bienvenus pour cette programmation du sentier d’art, adapté à la situation sanitaire. Cette exposition in-situ permettra à chacun de (re)découvrir le patrimoine local et naturel sous un angle insolite et artistique. Informations pratiques :

Départ du jardin aquatique (ouvert de 9h00 à 18h30)

Entrée gratuite et libre tous les jours

Tout public, familial

Distance du parcours artistique : 2.5 km

Nombre d’œuvres : 14

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme : 02 32 44 05 79 *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h30

*

Programme et rallye à l’entrée du jardin aquatique

Jardin Aquatique Place Philippe Cordier, 27270 Broglie Broglie 27270 Eure Crédits : Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Broglie, Eure Autres Lieu Jardin Aquatique Adresse Place Philippe Cordier, 27270 Broglie Ville Broglie lieuville Jardin Aquatique Broglie