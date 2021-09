Moulins Jacquemart Allier, Moulins Visite du Jacquemart Jacquemart Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Visite du Jacquemart Jacquemart, 18 septembre 2021 14:30, Moulins. Journée du patrimoine 2021 Jacquemart. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du Jacquemart * Jacquemart

Samedi de 14 h 30 à 18 h

Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

RDV place de l’Hôtel de Ville

Visite guidée par un guide-conférencier qui vous conduit jusqu’en haut du beffroi, symbole de la franchise municipale, pour découvrir la vue sur Moulins.

Visite guidée toutes les 30 minutes, places limités. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

Jacquemart 1, place de l’hotel de ville 03000 MOULINS Moulins 03000 Champmilan Allier Crédits : ®Moulins Communauté Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Jacquemart Adresse 1, place de l'hotel de ville 03000 MOULINS Ville Moulins Age maximum 99 lieuville Jacquemart Moulins