Samedi 18 septembre, 11h00 Visite du département des restaurateurs du patrimoine * Visite libre des ateliers de restauration, du laboratoire de recherche, des espaces de présentation du concours, scolarité, régie des œuvres. Au département des restaurateurs, les élèves et leurs responsables d’ateliers vous parleront de leur formation et de leur futur métier de “restauratrice(eur) du patrimoine”. Le laboratoire, la bibliothèque, une exposition du concours d’accès seront accessibles au public.

Nathalie Volle, conservatrice générale honoraire du patrimoine, vous accueillera pour une conférence sur le Dictionnaire historique des restaurateurs / tableaux et œuvres sur papier. *

Institut national du patrimoine 124 rue Henri Barbusse 93300 Aubervilliers

