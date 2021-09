Cours d’initiation à la langue arabe pays arabes Institut du monde arabe, 19 septembre 2021 14:30, Paris.

Journée du patrimoine 2021 Institut du monde arabe. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 14h30, 15h30

Cours d’initiation à la langue arabe pays arabes

Commune aux 22 pays de la ligue des Etats arabes, c’est aussi l’une des six langues officielles des Nations unies, et la quatrième la plus présente sur internet. Vous pourrez poser des questions sur les autres variantes de la langue, à savoir les dialectes des différents pays arabes, dont nous dispensons également un enseignement.

Dans un environnement entièrement dédié à la culture arabe, vous découvrirez un enseignement attractif, laïque et ludique, axé sur la communication, avec des effectifs très réduits favorisant la progression pédagogique.

Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris

L’Institut du monde arabe (IMA) est un institut culturel parisien inauguré en 1987 et consacré au monde arabe. Il est situé au cœur du Paris historique, dans le 5e arrondissement, sur la place Mohammed-V entre le quai Saint-Bernard et le campus de Jussieu. L’édifice a été conçu par un collectif d’architectes (Jean Nouvel et Architecture-Studio3) qui a tenté là une synthèse entre culture arabe et culture occidentale. Etablissement pluri-disciplinaire, l’IMA propose débats, colloques, séminaires, conférences, spectacles de danse, concerts, films, ouvrages, rencontres, cours de langue, de civilisation, et grandes expositions en lien avec le monde arabe.

Crédits : © IMA Gratuit