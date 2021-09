Le rucher de l’IMA : Site exemplaire d’agriculture urbaine Institut du monde arabe, 18 septembre 2021 11:00, Paris.

Samedi 18 septembre, 11h00

Le rucher de l’IMA : Site exemplaire d’agriculture urbaine

Le rucher de l’IMA fait l’objet d’un soin tout particulier. En effet l’École d’apiculture urbaine s’est engagée auprès de l’IMA pour faire de son rucher un site exemplaire d’apiculture urbaine.

Cinq ruches installées dans le patio au 4ème étage au cœur d’un champ de safran traduisent la volonté de l’Institut du Monde Arabe de participer à la sensibilisation des difficultés que rencontrent les pollinisateurs et au développement d’une agriculture urbaine saine et performante.

Les meilleures techniques et les matériaux les plus performants sont utilisés pour la réalisation de ce rucher afin d’offrir aux abeilles un réel bien-être. Deux apiculteurs chevronnés, Ibrahim Karout et Walid Loulidi, et amoureux des abeilles en assurent la réalité.

Le rucher de l’IMA et l’École d’apiculture urbaine de Paris proposent, depuis 2 ans, un cycle de conférences sur les abeilles. Cette spécialiste des fleurs et des parfums, amoureuse de la nature fait l’objet de toutes nos attentions car elle est la représentante des pollinisateurs et de la préservation de la biodiversité.

L’histoire du rucher de l’Institut du monde arabe étant abordé à chaque conférence : sa création, sa composition, son entretien, son rôle et son miel qui faisait l’objet d’une dégustation systématique.

Les conférences portent également sur la relation culturelle entre les humains et les abeilles et l’IMA constitue le lieu idéal pour aborder cet aspect si particulier présent dans toutes les civilisations.

samedi 18 septembre – 11h00 à 13h00

Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris

L’Institut du monde arabe (IMA) est un institut culturel parisien inauguré en 1987 et consacré au monde arabe. Il est situé au cœur du Paris historique, dans le 5e arrondissement, sur la place Mohammed-V entre le quai Saint-Bernard et le campus de Jussieu. L’édifice a été conçu par un collectif d’architectes (Jean Nouvel et Architecture-Studio3) qui a tenté là une synthèse entre culture arabe et culture occidentale. Etablissement pluri-disciplinaire, l’IMA propose débats, colloques, séminaires, conférences, spectacles de danse, concerts, films, ouvrages, rencontres, cours de langue, de civilisation, et grandes expositions en lien avec le monde arabe.

