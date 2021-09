Paris Institut du monde arabe Paris Accès libre à l’exposition Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida Institut du monde arabe Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accès libre à l’exposition Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida Institut du monde arabe, 18 septembre 2021 10:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Institut du monde arabe. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur https://billetterie.imarabe.org/selection/timeslotpass?productId=101734308784

18 et 19 septembre Accès libre à l’exposition Divas, d’Oum Kalthoum à Dalida * D’Oum Kalthoum à Warda al-Djazaïria, d’Asmahan à Fayrouz, de Laila Mourad à Samia Gamal, en passant par Souad Hosni, Sabah sans oublier la toute jeune Dalida , l’exposition se veut un fabuleux voyage au cœur des vies et de l’art de ces chanteuses et actrices de légende, mais également une exploration des changements profonds qu’elles ont portés. Icônes intemporelles, femmes puissantes, symboles adulés dans les sociétés arabes d’après-guerre, ces divas aux carrières exceptionnelles s’imposent du Caire à Beyrouth, du Maghreb à Paris, incarnant une période d’effervescence artistique et intellectuelle, une nouvelle image de la femme, ainsi que le renouveau politique national qui s’exprime du début des années 1920, notamment en Égypte, jusqu’aux années 1970. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

*

Gratuit sur réservation

Institut du monde arabe 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/null http://www.imarabe.org https://twitter.com/imarabe,https://www.facebook.com/institutdumondearabe/,https://www.instagram.com/institutdumondearabe/

L’Institut du monde arabe (IMA) est un institut culturel parisien inauguré en 1987 et consacré au monde arabe. Il est situé au cœur du Paris historique, dans le 5e arrondissement, sur la place Mohammed-V entre le quai Saint-Bernard et le campus de Jussieu. L’édifice a été conçu par un collectif d’architectes (Jean Nouvel et Architecture-Studio3) qui a tenté là une synthèse entre culture arabe et culture occidentale. Etablissement pluri-disciplinaire, l’IMA propose débats, colloques, séminaires, conférences, spectacles de danse, concerts, films, ouvrages, rencontres, cours de langue, de civilisation, et grandes expositions en lien avec le monde arabe.

Crédits : © IMA Gratuit|Sur inscription

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Institut du monde arabe Adresse 1 rue des Fossés Saint-Bernard 75005 Paris Ville Paris Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Institut du monde arabe Paris