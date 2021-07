JOURNEE PATRIMOINE – INITIATION AU QI GONG Val-du-Layon, 18 septembre 2021, Val-du-Layon.

JOURNEE PATRIMOINE – INITIATION AU QI GONG 2021-09-18 – 2021-09-18 Parking Piscine de Chalonnes sur Loire Les Quais de Loire

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon

EUR 17 Le 18 septembre : gratuit

– De 10 à 11h : cours de découverte de Qi Gong gratuit à Chalonnes/Loire au bord de la confluence du Layon (parking de la Piscine)

– De 11h15 à 12h : démonstration de Qi Gong sur les Quais de la Loire

Le 19 septembre : payant

Marche Qi Gong en pleine nature, conviviale, dans la détente participant à rééquilibrer corps et esprit

de 9h30 à 12h Marche et Qi Gong. Un parcours de 4,5 kms entrecoupé d’exercices de Qi gong sur de jolis chemins boisés longeant le ruisseau l’Armangé et en hauteur dans les vignes, offrant de beaux paysages sur Chalonnes/Loire.

Sans difficulté particulière. Prévoir des chaussures de marche et vêtements adéquats, une bouteille d’eau et des grignota.

RDV au parking sur la petite route juste avant l’exploitation viticole « Monplaisir ».

Elles contribueront, par groupe d’environ 20 personnes.

Dégustation de vin à la fin du circuit.

Venez découvrir le Qi Gong !

+33 6 81 74 91 35

