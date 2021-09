Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Ingrandes Le Fresne sur Loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, Maine-et-Loire Ingrandes-Le Fresne sur Loire : parcours découverte de l’ancienne ville frontière entre l’Anjou et la Bretagne. Ingrandes Le Fresne sur Loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Catégories d’évènement: Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Maine-et-Loire

Ingrandes-Le Fresne sur Loire : parcours découverte de l’ancienne ville frontière entre l’Anjou et la Bretagne. Ingrandes Le Fresne sur Loire, 18 septembre 2021 10:00, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire. Journée du patrimoine 2021 Ingrandes Le Fresne sur Loire. Gratuit 06 86 95 42 53, 06 83 80 33 50, tourisme-culture-et-patrimoine@orange.fr

18 et 19 septembre Ingrandes-Le Fresne sur Loire : parcours découverte de l’ancienne ville frontière entre l’Anjou et la Bretagne. * Visiter Ingrandes-Le Fresne sur Loire :

son église labellisée « patrimoine remarquable du XXème siècle »

(accès libre)

sa collection de mécanismes d’horloges anciennes

« inscrits au titre des Monuments Historiques » (accès libre)

Parcours découverte de la cité ligérienne (sur inscription ou sur place) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

*

Visite libre ou parcours découverte commenté du village sur inscription : 10 h 30 ou 15 h 30 samedi 18 et dimanche 19, rendez-vous Maison du Tourisme, rue Michel en face de la Poste Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Gratuit.

Ingrandes Le Fresne sur Loire ingrandes le fresne sur loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire

0241392906 http://www.tourisme-culture-patrimoine.fr/

Ancienne ville frontière entre la Bretagne et l’Anjou, Ingrandes le Fresne sur Loire dispose d’un patrimoine singulier.

Crédits : TOURISME CULTURE ET PATRIMOINE Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Ingrandes Le Fresne sur Loire Adresse ingrandes le fresne sur loire Ville Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire lieuville Ingrandes Le Fresne sur Loire Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire