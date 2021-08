Annecy Impérial Palace Annecy, Haute-Savoie Visite guidée de l’Impérial Palace et de ses coulisses Impérial Palace Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Haute-Savoie

Visite guidée de l’Impérial Palace et de ses coulisses Impérial Palace, 17 septembre 2021 09:30, Annecy. Journée du patrimoine 2021 Impérial Palace. Gratuit|Sur inscription spectacles@imperialpalace.fr

17 et 18 septembre Visite guidée de l’Impérial Palace et de ses coulisses * Envie de découvrir un des emblèmes du lac d’Annecy ?

L’Impérial Palace vous ouvre ses portes pour une visite guidée unique, afin de découvrir cet incontournable du bord du lac côté public mais aussi côté coulisses…

Chambres, terrasses, restaurants, centre des congrès, spa, et toute l’histoire de ce moment de l’histoire de la ville n’auront plus de secrets pour vous ! *

vendredi 17 septembre – 09h30 à 10h30

vendredi 17 septembre – 10h30 à 11h30

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h30 à 10h30

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Réservation obligatoire par mail uniquement // Créneaux limités à 12 personnes par visite // Non accessible aux personnes à mobilité réduite // La visite du Casino est réservée aux +18 ans avec pièce d’identité et non interdits de jeu

Impérial Palace Allée de l’Impérial, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy 74000 Haute-Savoie

04 50 09 30 00

Hôtel – Restaurants – Centre des Congrès – Spa.

Crédits : ©ImperialPalace ©Durantet Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Annecy, Haute-Savoie Autres Lieu Impérial Palace Adresse Allée de l'Impérial, 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Annecy Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Impérial Palace Annecy