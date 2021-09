African Book Truck Impasse du Marché couvert (côté parking), 18 septembre 2021 10:00, Villers-Cotterêts.

Journée du patrimoine 2021 Impasse du Marché couvert (côté parking). Gratuit

18 et 19 septembre

African Book Truck

L’African Book Truck (bibliobus africain) se posera aux abords du château et du marché couvert pour proposer des livres venus d’Afrique, des ateliers créatifs, des lectures animées à l’aide de kamishibaï ou de raconte-tapis…

Venez aussi vous initier aux jeux de société africain. Convivialité garantie!

Pour les grand et les petits.

Selon le programme ci-dessous:

Samedi

10h à 12h = atelier d’illustration : Collage et dessin à partir de l’album “Le Voyage de Papa”

12h à 15h = libre accès à la bibliothèque et aux jeux d’awélé

15h à 17h = atelier Kamishibai

17h à 17h30 = atelier raconte tapis

17h à 18h = libre accès à la bibliothèque et aux jeux d’awélé

Dimanche

10h00 à 10h30 = atelier raconte tapis

11h à 12h30 = atelier Kamishibai

12h à 15h = libre accès à la bibliothèque et aux jeux d’awélé

15h à 17h = atelier d’illustration : Collage et dessin à partir de l’album “Le Voyage de Papa”

17h à 18h = libre accès à la bibliothèque et aux jeux d’awélé

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Pass sanitaire obligatoire, gratuit



Impasse du Marché couvert (côté parking) Impasse du marché, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Centre-Ville Aisne

Crédits : Mathieu Fabre Gratuit