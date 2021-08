Exposition d’art urbain Immeubles Moissons, 17 septembre 2021 08:00, Les Andelys.

Journée du patrimoine 2021 Immeubles Moissons.

17 – 19 septembre

Exposition d’art urbain

Le Temps des Andelys

Dans le cadre de la réhabilitation des immeubles aux Andelys, Poste Habitat Normandie s’inscrit dans le dispositif du ministère de la Culture « 1 immeuble 1 oeuvre ». L’objectif est de défendre l’accès à la création artistique pour tous, en donnant au plus grand nombre la possibilité de vivre ou de travailler au contact d’une oeuvre d’art. Conduite par l’association Quartier Monde qui travaille autour de l’art et l’espace public, cette exposition présente les oeuvres des artistes, Arnaud Liard, Claire Courdavault, Lotfi Hammadi et Maye. Réalisée à l’échelle de la ville et de son architecture, cette exposition offre quatre fresques murales qui portent un regard contemporain sur le patrimoine et le matrimoine des Andelys. Ces artistes, mettent ainsi en lumière des figures emblématiques la ville telles que Jean- Pierre et Sophie Blanchard, premiers aérostiers à avoir traversé la Manche en Montgolfière, la reine Clothilde, le peintre Nicolas Poussin ou encore les Andelysiens eux-mêmes.

La conception artistique et pédagogique est assurée par Chaima Ben Haj Ali, Historienne de l’art et Commissaire d’exposition d’art urbain.

Une commande de Poste Habitat Normandie

Exposition portée par l’association Quartier Monde

vendredi 17 septembre – 08h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 08h00 à 20h00

Immeubles Moissons Avenue de la République, 27700 Les Andelys Les Andelys 27700 La Haye Gaillard Eure

