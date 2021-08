Sète ImageSingulières - Centre photographique documentaire Hérault, Sète Soirée de projections ImageSingulières – Centre photographique documentaire Sète Catégories d’évènement: Hérault

Journée du patrimoine 2021 ImageSingulières – Centre photographique documentaire. Gratuit|Sur inscription

Vendredi 17 septembre, 20h30 Soirée de projections * Programme de la soirée

– Remise des prix ISEM 2020 et 2021 (en partenariat avec l’ETPA, Mediapart)

– Bourse Laurent Troude 2020 (en partenariat avec Libération)

– Présentation de la commande photographique LA FRANCE VUE D’OCCITANIE

– Hommage à Serguey Chilikov

– « Les habitants » film de Artavazd Pelechian *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

ImageSingulières – Centre photographique documentaire 15 rue Lacan 34200 Sète Sète 34200 Hérault

Le Centre photographique documentaire – ImageSingulières (anciennement Maison de l’Image Documentaire) est un espace unique en Languedoc-Roussillon géré par l’association CéTàVOIR qui a ouvert ses portes en 2011. C’est un lieu d’exposition, de projections, de rencontres, d’échanges, d’information, de réflexion, de ressource, d’éducation, et de pratique autour de la photographie de style documentaire. ImageSingulières a pour principal objectif de favoriser la création photographique, la production, la diffusion de la culture et des savoirs.

