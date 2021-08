Visite libre de l’île Tatihou Île Tatihou, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Vaast-la-Hougue.

Journée du patrimoine 2021 Île Tatihou.

17 – 19 septembre

Visite libre de l’île Tatihou

L’aventure commence avec le Tatihou II, un bateau amphibie qui navigue à marée haute et roule au milieu des parcs à huîtres à marée basse. Vous pourrez ensuite vous promener sur les petites plages et découvrir des jardins d’ici et d’ailleurs dans l’ancien lazaret; La flore du Cotentin côtoie celle, très exotique, de plantes originaires de différentes régions du monde; Le patrimoine naturel et sauvage est lui aussi exceptionnel avec notamment les oiseaux qui sont nombreux à fréquenter Tatihou. Un fort vous fait comprendre l’histoire des fortifications militaires, de Vauban au Mur de l’Atlantique. Enfin, le grand musée maritime comprend une galerie d’histoire naturelle, un abri à bateaux, un hangar où a été restauré un cordier, bateau emblématique de pêche dans le Val de Saire et l’espace “Flottes et Fracas, les épaves de la Hougue” avec tout le mobilier archéologique retrouvé en rade de Saint-Vaast suite à l’incendie qui a foudroyé les vaisseaux de Louis XIV au terme de la bataille de Barfleur -La Hougue en 1692.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

6,50€, 3,50€ (de 3 à 11 ans) comprenant l’aller-retour en bateau, l’accès au musée, aux jardins et au fort et l’animation jardin



Île Tatihou BP 3, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche

02 14 29 03 30 http://tatihou.manche.fr https://www.facebook.com/pg/patrimoinemuseesmanche/reviews/

À l’écart du continent et cependant bien ancrée au cœur de l’animation du port de Saint-Vaast-la-Hougue, l’île Tatihou est un refuge pour tous les amoureux de grand air et d’histoire maritime. Sur ce territoire de 28 hectares, le Conseil Général de la Manche et le Conservatoire du littoral s’associent pour conserver et mettre en valeur les richesses de l’île. Des fortifications Vauban au mur de l’Atlantique, Tatihou a gardé des marques du passé. La vie des hommes qui ont séjourné ici se lit au travers des paysages et des constructions. Par la mer ou au milieu des parcs à huîtres à marée basse, le bateau amphibie vous achemine vers l’île de mi-février à fin octobre. Tatihou est un concentré du monde maritime. Ses portes sont ouvertes, entrez par celle de votre choix !

Crédits : © Jardin d'acclimatation-Ile Tatihou-CD50