Dimanche 19 septembre, 12h00 Découverte des Huîtrières et de l’Atlas du Bélon * Dans le cadre du projet d’Atlas du Bélon, nous organisons en partenariat avec les huîtrières du Bélon une visite guidée de la ferme et du château, berceaux de l’huître plate depuis 1864. Le domaine est lui-même inscrit au monument historique pour son caractère exceptionnel. La visite ayant lieu sur le temps du midi, nous proposons aussi une dégustation des produits locaux. En parallèle, un stand présentant le projet d’Atlas de la rivière sera installé dans le jardin. Ça sera l’occasion de discuter et éventuellement de partager vos anecdotes, souvenirs, documents d’archives sur le fleuve.

Pour en savoir plus sur notre démarche, rendez-vous sur notre site internet à l’adresse suivante : https://atlas-rivieres.bzh/. *

Le manoir présent sur le port de Bélon est un ancien rendez-vous de chasse qui a été fortifié en vue de garder le port puis embelli au 18ème siècle par une façade en pierre blanche. C’est ici que vivait Auguste de Solminihac, le créateur de l’huître de Bélon, et c’est toujours la demeure de la même famille d’ostréiculteurs passionnés par ce domaine naturel et historique.

