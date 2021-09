Fête paysanne – S’Hüsemer Bürafàscht Houssen – Fête Paysanne, 19 septembre 2021 08:00, Houssen.

Journée du patrimoine 2021 Houssen – Fête Paysanne. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 08h00

Fête paysanne – S’Hüsemer Bürafàscht

Participez à une manifestation populaire autour du terroir alsacien !

Au lendemain des moissons et à l’aube des vendanges, tout sera mis en œuvre pour fêter les richesses et les vertus du terroir local. Au programme : un marché paysan et artisanal toute la journée, des rendez-vous gastronomiques autour des vins et spécialités culinaires dans les fermes et cours ouvertes pour l’occasion, un cortège sur le thème : « 100 ans d’évolution du monde paysan », des fanfares alsaciennes qui défileront dès 15h, et de nombreuses animations folkloriques qui vous feront danser jusqu’à tard dans la soirée…

dimanche 19 septembre – 08h00 à 18h00

Gratuit. Accès libre.



Houssen – Fête Paysanne Au centre du village, rue Principale et rue de l’Est, 68125 Houssen Houssen 68125 Haut-Rhin

L’origine de Houssen se lit au travers des vestiges archéologiques qui lui appartiennent : sépultures de l’âge du bronze, trésor de monnaies gauloises, vestiges romains, cimetière mérovingien. Au XIIe siècle, les propriétés de Houssen sont mentionnées dans l’inventaire des biens de l’abbaye de Pairis et encore dans ceux de l’abbaye de Marbach. Le village sera successivement donné en fief aux grands seigneurs, Pflixbourg, Ribeaupierre, Landskron et restera à nouveau dans la famille de Ribeaupierre jusqu’à la Révolution.

Plus récemment, Houssen, située au cœur des combats de libération de la «poche de Colmar» en 1945 a été détruite à plus de 60%. L’église Saint-Maurice, dont l’origine remonte au XIIe siècle et qui fut reconstruite au XIXe siècle en raison de l’augmentation de la population, subit de nombreux dommages au cours de ces combats. Elle est aujourd’hui complètement rénovée.

Chaque année, depuis plus de 40 ans, la commune de Houssen fête la tradition et la culture associées à son patrimoine et aux savoir-faire des habitants d’hier et d’aujourd’hui.

Crédits : ©Société d’Histoire de Houssen Gratuit ©Société d’Histoire de Houssen