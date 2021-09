Saumur Hôtel louvet-mayaud Maine-et-Loire, Saumur Visites commentées à l’Hôtel Louvet-Mayaud Hôtel louvet-mayaud Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

L’hôtel Louvet-Mayaud, construit de 1838 à 1840 par Joly-Leterme, fut l’un des premiers grands hôtels XIXè construits le long de l’axe routier tracé en 1778 après la construction du Pont Fouchard.

Cette maison de style palladien fût occupée par

les familles Toché et Louvet. Suite au mariage d’une des filles de Charles Louvet, ancien maire de Saumur et ministre sous Napoléon III, la maison passe dans les mains de la famille Mayaud et prend alors le nom d’hôtel Louvet-Mayaud.

Durant la guerre 1939-45, l’hôtel fut le siège de la Kommandantur. Le parc a été malheureusement amputé par la construction de la bibliothèque Municipale.

