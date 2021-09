Saumur Hôtel Hudault de la Haye Maine-et-Loire, Saumur Visites commentées à l’Hôtel Hudault de la Haye Hôtel Hudault de la Haye Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Visites commentées à l'Hôtel Hudault de la Haye Hôtel Hudault de la Haye, 18 septembre 2021 10:00, Saumur Journée du patrimoine 2021 Hôtel Hudault de la Haye. Gratuit

18 et 19 septembre Visites commentées à l’Hôtel Hudault de la Haye * Découvrez l’histoire de cet hôtel particulier du 18e siècle grâce à une visite guidée des extérieurs et des jardins. Cet édifice fût la propriété de Armand-François Hudault de La Haye, maire de Chouzé puis juge de paix à Saumur. Il apporta de profondes modifications au 19e siècle. Le propriétaire vous livre également les secrets du projet de mise en valeur de la Tour du Bourg, classée Monument historique. Durée 30mn. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Hôtel Hudault de la Haye 29 rue du temple, SAUMUR Saumur 49400 Maine-et-Loire

Hôtel particulier du XVIIIe siècle.

© G. Guillaume

