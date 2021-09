Orléans Hôtel Groslot Loiret, Orléans Visite commentée Hôtel Groslot Orléans Catégories d’évènement: Loiret

samedi 18 septembre – 17h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

20 personnes maximum par groupe | Sacs à dos et valises interdit | Pass sanitaire et Port du masque obligatoire

Hôtel Groslot Place de l’Étape, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13656112.jpg 02 38 79 22 30 http://www.orleans.fr

Jacques Groslot, bailli de la ville, fait construire à la Renaissance cette maison qui, après la Révolution, devient l’Hôtel de Ville. Pour mieux répondre à ses nouvelles fonctions, l’hôtel fait alors l’objet de remaniements, notamment l’ajout de deux ailes. La décoration intérieure, réalisée entre 1850 et 1854, est de style gothique “troubadour”; ses salons présentent aux visiteurs plusieurs pièces remarquables : un coffre en bois offert par Louis XI aux chanoines de Saint-Aignan, un autre datant du XVIe siècle, ainsi que divers tableaux.

