Nantes Hôtel du département Loire-Atlantique, Nantes Visite guidée de l’Hôtel du Département de Loire-Atlantique Hôtel du département Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visite guidée de l’Hôtel du Département de Loire-Atlantique Hôtel du département, 18 septembre 2021 14:30, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Hôtel du département. Gratuit Handicap moteur https://www.loire-atlantique.fr

18 et 19 septembre Visite guidée de l’Hôtel du Département de Loire-Atlantique * http://www.loire-atlantique.fr/jepu patrimonial ouvert à tous et à toutes, témoin d’une riche histoire urbaine et politique dont l’écriture se poursuit au quotidien. Laissez-vous guider à travers un parcours qui remonte le temps suivi d’un moment privilégié d’échange et de découverte de l’institution au sein de son auditorium. Réservation en ligne obligatoire : www.loire-atlantique.fr/jep *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Accès seulement en visites guidées avec réservation en ligne obligatoire. Groupes limités à 15 personnes. Toutes les visites s’effectueront dans le respect des gestes barrières, pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Hôtel du département 3, quai Ceineray, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location34126200.jpg 02 40 99 16 90 http://www.loire-atlantique.fr/jep

L’Hôtel du Département vous ouvre ses portes et vous dévoile l’histoire du site où il est établi, des hôtels particuliers qui composent son enceinte et l’auditorium où les élus délibèrent et prennent les décisions qui construiront l’avenir de la Loire-Atlantique.

Depuis 1986, le Conseil général siège quai Ceineray, dans un bâtiment signé par les architectes Maurice et Paul Ferré, jouxtant la préfecture.

Crédits : ©Département de Loire-Atlantique Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hôtel du département Adresse 3, quai Ceineray, 44000 Nantes Ville Nantes Age maximum 99 lieuville Hôtel du département Nantes