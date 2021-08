Concert Hôtel du département et château Montauriol, 17 septembre 2021 20:30, Montauban.

Journée du patrimoine 2021 Hôtel du département et château Montauriol. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 20h30

Concert

Leïla Martial : voix, glockenspiel, senza

Eric Perez : voix, guitare, percussions

Pierre Tereygeol : voix, guitare

Révélation de la scène vocale française, Leila Martial est un enchantement ! Avec ses deux partenaires multi-instrumentistes, elle conjuge toutes les langues d’une musique multidirectionnelle, fondée dans le groove et puisant sa fraicheur dans l’improvisation.

« Baa Box » est un animal à 3 têtes, où chacun de ses membres construit son identité à découvert dans une synergie de groupe exceptionnelle.

Inspirée depuis toujours par les chants pygmées, inuits, tziganes et toutes les techniques qui poussent loin les possibilités vocales, Leïla emmène ses deux comparses sur des chemins plus acoustiques et cosmopolites où l’audace, l’humour et l’authenticité se conjuguent à l’envie pour notre plus grand bonheur.

Leïla Martial vient d’être récompensée coup sur coup par l’Académie du Jazz et les Victoires du Jazz 2020 (Artiste vocale).

[manifestation annulée en cas d’intempéries]

Hôtel du département et château Montauriol 100 Boulevard Hubert Gouze, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Conseil Général du Tarn-et-Garonne ouvre exceptionnellement les portes de l’Hôtel du Département et du château Montauriol. Durant deux jours, le public pourra visiter ce superbe bâtiment des années 1970 conçu par l’architecte Roger Taillibert et récemment rénové. Les visiteurs découvriront ainsi les”coulisses” du Conseil Général en accédant à la salle de la commission permanente. Cohabitant avec l’architecture contemporaine de l’Hôtel du Département, le château Montauriol datant de 1865 n’aura quant à lui plus aucun secret pour les visiteurs et leur dévoilera les mystères de son histoire. S’élevant dans un écrin de verdure, il offre un cadre de visite idéal pour un après-midi entre amis.

Crédits : © tgac Gratuit