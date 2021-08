Chaumont Hôtel du département de la Haute-Marne Chaumont, Haute-Marne Le Conseil Départemental vous ouvre ses portes : retrouvez de nombreux évènements culturels pour tous Hôtel du département de la Haute-Marne Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Le Conseil Départemental vous ouvre ses portes : retrouvez de nombreux évènements culturels pour tous Hôtel du département de la Haute-Marne, 17 septembre 2021 20:00, Chaumont. Journée du patrimoine 2021

17 et 18 septembre Le Conseil Départemental vous ouvre ses portes : retrouvez de nombreux évènements culturels pour tous * Le Conseil départemental de la Haute-Marne ouvre ses portes et propose une programmation inédite. Concert, spectacles, visites libres ou guidées, il y en aura pour tous les goûts ! Vendredi : la chanteuse bragarde Louise-Ellie se représentera en concert à 20h au sein des jardins de l’Hôtel du Département à Chaumont pour y livrer ses derniers titres. Accompagnée de sa guitare, elle y proposera son répertoire de chansons françaises aux influences pop. Samedi : la journée sera rythmée par les prestations de divers artistes et autres visites libres ou guidées des lieux. Dès 13h, J. de LeBoy réalisera une performance live en peignant sur des toiles grands formats les portraits de légendes du cinéma français. De 14h à 19h, l’Hôtel du Département sera accessible pour des visites libres.

À 15h, 16h45 et 17h30, 3 visites guidées vous feront arpenter l’intérieur comme l’extérieur des lieux. Chacune d’entre elle sera ponctuée du spectacle « Mets des Mots » joué par la Compagnie Théârto, elle-même suivie d’une prestation multi-instrumentale inédite concoctée par Jean-Baptiste Batteault. De 13h00 à 19h00 : J. de LeBoy

De 14h00 à 19h00 : Visites libres du Conseil départemental

14h00 : Visite guidée du Conseil départemental

14h30 : Spectacle « Mets des Mots » (Compagnie Théârto)

15h15 : Jean-Baptiste Batteault

15h45 : Visite guidée du Conseil départemental

16h15 : Spectacle « Mets des Mots » (Compagnie Théârto)

17h00 : Jean-Baptiste Batteault

17h30 : Visite guidée du Conseil départemental

18h00 : Spectacle « Mets des Mots » (Compagnie Théârto)

18h45 : Jean-Baptiste Batteault Plus d’infos sur haute-marne.fr *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 22h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre.

Hôtel du département de la Haute-Marne 1 rue du Commandant Hugueny, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne

03 25 32 88 88 http://www.haute-marne.fr

Siège du Conseil Départemental, inauguré le 4 mai 1987 par Pierre Niederberger, alors Président du Conseil général et Charles Pasqua, Ministre de l’Intérieur, ce bâtiment de 3000 m2 regroupe aujourd’hui une partie des équipes de direction du Département. L’immeuble Sirot, construit au XIXe siècle, ancienne propriété Sirot, a été réaménagé en 1977 afin de pouvoir abriter les salles de réunions des commissions. Dans la continuité de cet aménagement, une extension accueille la salle des assemblées, hémicycle dans lequel les élus se réunissent en commission permanente et en séance plénière. La salle Niederberger a été construite sous l’impulsion de Bruno Sido en 2006-2007, et baptisée « salle Pierre Niederberger » en souvenir de l’ancien Président du Conseil général. La Villa Schneider, construite au XIXe siècle, est propriété du Département depuis 1982. Dans les jardins, on peut découvrir une fontaine et des statues de fonte rendant hommage à un savoir-faire haut-marnais ancestral dans le domaine de la métallurgie, notamment la statue d’Apollon, conçue par le célèbre sculpteur et architecte Jean-Baptiste Bouchardon dans la première moitié du XVIIIe siècle.

Crédits : ©Conseil départemental de la Haute-Marne

