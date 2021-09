Agen Hôtel du département Agen, Lot-et-Garonne Levez-les yeux sur l’Hôtel du Département de Lot-et-Garonne Hôtel du département Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

Levez-les yeux sur l’Hôtel du Département de Lot-et-Garonne Hôtel du département, 17 septembre 2021 14:00, Agen. Journée du patrimoine 2021 Hôtel du département. Gratuit|Sur inscription sophie.bodenan@lotetgaronne.fr

Vendredi 17 septembre, 14h00 Levez-les yeux sur l’Hôtel du Département de Lot-et-Garonne * *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Hôtel du département 1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39676929.jpg?_ts=1628502695248 05 53 69 41 38 http://www.lotetgaronne.fr

Hôpital-manufacture créé en 1685 pour loger et proposer du travail aux pauvres et mendiants, puis caserne et enfin prison avant de redevenir un hôpital. Architecture monumentale en pierre de taille comprenant un escalier monumental, une porte surmontée d’un fronton. Un parc avec des cèdres du Liban entoure le bâtiment.

Crédits : ©X. Chambelland – CD47 Gratuit|Sur inscription Sous licence libre

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Hôtel du département Adresse 1633 avenue du Général Leclerc, 47000 Agen Ville Agen Age minimum 12 Age maximum 18 lieuville Hôtel du département Agen