Exposition : Explorateurs Guerre & Paix à Châlons Hôtel du Conseil départemental de la Marne – Ancien Couvent Sainte-Marie, 18 septembre 2021 14:00, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Hôtel du Conseil départemental de la Marne – Ancien Couvent Sainte-Marie. Gratuit

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Hôtel du Conseil départemental de la Marne – Ancien Couvent Sainte-Marie 2 bis rue de Jessaint, 51000 Chalons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

L’Hôtel du Conseil départemental de la Marne abritait autrefois le couvent Sainte-Marie qui accueillait les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame fondé par Pierre Fourier.

La construction débuta en 1631 sur des plans de l’architecte Pacquotte et il fut agrandi sur les plans de Robert de Cotte avec une chapelle, de nouveaux bâtiments et un grand portail. En 1792, après les confiscations révolutionnaires, il fut successivement transformé en caserne, puis en magasin de blé, en usine à coton entre 1806 et 1826 et devint enfin le Grand séminaire en 1827.

En 1903, il connut une phase d’abandon et deux ailes furent détruites. Le commissariat de police l’occupa de 1942 à 1991, puis le conseil départemental à partir de 1995.

