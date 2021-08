Châtillon-sur-Chalaronne Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Ain, Châtillon-sur-Chalaronne Visite de l’Hôtel Dieu, Châtillon-sur-Chalaronne Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Châtillon-sur-Chalaronne Catégories d’évènement: Ain

Visite de l’Hôtel Dieu, Châtillon-sur-Chalaronne Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul, 17 septembre 2021 09:00, Châtillon-sur-Chalaronne. Journée du patrimoine 2021 Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul. Gratuit Handicap moteur

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Hôtel Dieu place Saint Vincent de Paul Place saint vincent de paul 01400 Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain

Hôtel Dieu de Châtillon-sur-Chalaronne, est l’un des plus beaux témoins du patrimoine hospitalier. Venez visiter sa chapelle, son apothicairerie unique en France avec 120 pots identiques en faïence de Meillonnas, sa tisanerie avec le Tryptique de la Lamentation de 1527, l’ouvroir avec la collection de 200 objets d’histoire pharmaceutique et pour finir son jardin de simples.

