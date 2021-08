Lille Hôtel d'Hespel - Banque de France Lille, Nord Visites guidées de l’hôtel d’Hespel – Banque de France Hôtel d’Hespel – Banque de France Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Visites guidées de l’hôtel d’Hespel – Banque de France Hôtel d’Hespel – Banque de France, 18 septembre 2021 09:30, Lille. Journée du patrimoine 2021 Hôtel d’Hespel – Banque de France. Gratuit|Sur inscription Handicap auditif http://jep.lille.fr

18 et 19 septembre Visites guidées de l’hôtel d’Hespel – Banque de France * Implantée dans la capitale des Flandres depuis 1848, la Banque de France de Lille n’a cessé de s’adapter aux changements économiques et historiques ayant secoué la région ainsi que l’ensemble du pays. La visite vous permettra de découvrir le Grand Hall de l’Hôtel d’Hespel, la salle des coffres ainsi que d’autres éléments de la succursale. Des employés de la Banque de France ponctueront les visites d’anecdotes et de témoignages insolites. Les photographies sont interdites à l’intérieur du bâtiment, sauf au point photo identifié par un pictogramme. Des visites seront traduites en langue des signes française. Accueil au 75 rue Royale.

Visites d’une heure. Départs à 9h30, 10h, 11h, 11h30, 13h30, 14h, 15h, 15h30 et 16h30. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

samedi 18 septembre – 09h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h30

Les réservations s’effectuent directement en ligne Présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour chaque participant le jour de la visite. Passe sanitaire obligatoire

Hôtel d’Hespel – Banque de France 75 rue Royale – 59800 Lille Lille 59800 Nord L’Hôtel d’Hespel est sans conteste le plus beau fleuron aristocratique de la rue la plus prestigieuse du Vieux-Lille. L’intérieur de l’hôtel est le type même des grandes maisons du XIXe siècle. Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur.

