18 et 19 septembre Visite : Hôtel d’Ailly d’Aigremont, résidence du général commandant les forces terrestres * Visite de l’Hôtel d’Ailly d’Aigremont : de la salle des gardes, salons, salle à manger et jardins d’hiver. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Accès libre, passe sanitaire obligatoire.

Hôtel d’Hailly d’Aigremont 45 rue de Roubaix – 59000 Lille Lille 59800 Nord

De style franco-flamand, l’Hôtel d’Aigremont est construit entre 1702 et 1703 par Pierre-Louis Jacops, Seigneur d’Hailly d’Aigremont, riche banquier d’Anvers. Actuelle résidence du général commandant des forces terrestres, vous pourrez découvrir ses salons de réception et son parc. Sauf mention contraire, les photographies sont interdites à l’intérieur.

