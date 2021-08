Pierre-Buffière Hôtel des trois anges Haute-Vienne, Pierre-Buffière Expositions croisées : « Les clochers en Briance Sud Haute-Vienne » et « Les caves de Pierre Buffière » Hôtel des trois anges Pierre-Buffière Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Pierre-Buffière

Expositions croisées : « Les clochers en Briance Sud Haute-Vienne » et « Les caves de Pierre Buffière » Hôtel des trois anges, 18 septembre 2021 09:00, Pierre-Buffière. Journée du patrimoine 2021 Hôtel des trois anges. Gratuit

18 et 19 septembre Expositions croisées : « Les clochers en Briance Sud Haute-Vienne » et « Les caves de Pierre Buffière » * Installées dans les écuries de l’Hôtel des Trois Anges à Pierre-Buffière, l’association Autours et Détours présente deux points de vue insolites sur le territoire. Les deux expositions photos montrent un patrimoine souvent inaccessible : les clochers d’églises et les caves de nos villages. Des prises de vues imprenables sur le paysage en Briance Sud Haute-Vienne, aux caves creusées sous les maisons anciennes du bourg de Pierre-Buffière, vous allez en prendre plein la vue ! *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Respect de la jauge et des normes sanitaires en vigueur.

Hôtel des trois anges 22 avenue de la République, 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne

Le relais se compose de trois corps de bâtiment : le corps principal sur rue et deux ailes en retour d’équerre sur cour. Un escalier rampe sur rampe dessert les deux étages. Les anciennes fenêtres, primitivement à meneaux, ont été modernisées au XVIIIe siècle. L’aile est se termine par une galerie ouverte à l’étage. La façade sur rue présente un mode de construction caractéristique du XVIe siècle. Le premier étage, en torchis, surplombe la partie inférieure et son retour dans la ruelle. Le rez-de-chaussée est en pierre. L’entrée pavée conduit à un large escalier du XVIIe siècle et à une porte donnant sur la cour. Sur la gauche se trouve l’écurie. Au premier étage, les pièces donnant sur la place ont reçu des boiseries au XVIIIe siècle.

Crédits : ©Autours et Détours Gratuit ©OT Briance Sud Haute-Vienne

