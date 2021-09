Châlons-en-Champagne Hôtel des Intendants de Champagne / Préfecture de la Marne Châlons-en-Champagne, Marne Visitez cet hôtel particulier, lieu de passages d’importantes personnalités au XVIIIe siècle Hôtel des Intendants de Champagne / Préfecture de la Marne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Visitez cet hôtel particulier, lieu de passages d’importantes personnalités au XVIIIe siècle Hôtel des Intendants de Champagne / Préfecture de la Marne, 19 septembre 2021 09:30, Châlons-en-Champagne. Journée du patrimoine 2021 Hôtel des Intendants de Champagne / Préfecture de la Marne. Gratuit|Sur inscription https://www.weezevent.com/visite-de-l-hotel-des-intendants-de-champagne-2

Dimanche 19 septembre, 09h30 Visitez cet hôtel particulier, lieu de passages d’importantes personnalités au XVIIIe siècle * À l’occasion de ces journées patrimoniales, visitez le logis des Intendants de Champagne et les jardins. Visitez librement la cour d’honneur, le rez-de-chaussée (escalier d’honneur, salon d’accueil, salon Jean Moulin, salon des glaces, bureau du préfet), les salons du 1er étage (appartements du préfet), la chapelle Marie-Antoinette et les jardins. *

dimanche 19 septembre – 09h30 à 17h30

*

Gratuit. Sur inscription. Contrôle et ouverture des sacs aléatoires à l’entrée.

Hôtel des Intendants de Champagne / Préfecture de la Marne 38 rue Carnot, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82316701.jpg 03 26 26 11 90 http://www.marne.gouv.fr

Une partie des bâtiments et de la cour d’honneur furent construits au XVIIIe siècle pour servir aux Intendants de Champagne. Le 22 juin 1791, au retour de Varennes, Louis XVI et la famille royale y passèrent la nuit avant de regagner Paris. Le premier Préfet de la Marne, Bourgeois de Jessaint a occupé sa fonction de 1800 à 1838.

Crédits : ©Pref51 Gratuit|Sur inscription ©Eklein-wikimedia

Détails Heure : 09:30 - 17:30 Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Hôtel des Intendants de Champagne / Préfecture de la Marne Adresse 38 rue Carnot, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Hôtel des Intendants de Champagne / Préfecture de la Marne Châlons-en-Champagne