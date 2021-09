Amiens Hôtel des Feuillants Amiens, Somme Visite commentée de l’Hôtel des Feuillants – siège du Conseil départemental de la Somme Hôtel des Feuillants Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Visite commentée de l’Hôtel des Feuillants – siège du Conseil départemental de la Somme Hôtel des Feuillants, 18 septembre 2021 14:00, Amiens. Journée du patrimoine 2021 Hôtel des Feuillants. Gratuit communication@somme.fr, 03 22 71 82 60

18 et 19 septembre Visite commentée de l’Hôtel des Feuillants – siège du Conseil départemental de la Somme * L’Hôtel des Feuillants ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine pour vous permettre de découvrir ce magnifique site amiénois du XVIIe siècle. Laissez-vous conter l’histoire de ce lieu, des religieux qui l’ont bâti, aux révolutionnaires de 1790 qui en ont fait le siège du Département, en passant par les élus départementaux et artistes qui en ont fait l’écrin institutionnel qui s’offre aujourd’hui aux regards. Visites gratuites de 45 minutes sur inscription.

Les visites du dimanche après-midi sont assurées par Christian Manable, ancien Président du Conseil départemental de la Somme et sénateur. Pass sanitaire obligatoire. Il est conseillé d’arriver 15 minutes avant le début des visites. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h15

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

dimanche 19 septembre – 11h00 à 11h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h15

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h45

Visite gratuite sur réservation

Hôtel des Feuillants 53 rue de la République – 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hôtel des Feuillants, ancien monastère du XVIIe.

