Il était une fois un bâtiment… Hôtel des Fermes du Roy – Musée National des Douanes, 17 septembre 2021 10:00, Bordeaux.

Journée du patrimoine 2021 Hôtel des Fermes du Roy – Musée National des Douanes. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 09 705 75 749, mediation@musee-douanes.fr

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00

Il était une fois un bâtiment…

*

Histoire d’un bâtiment peu banal : visite guidée tournée vers l’architecture de l’Hôtel des douanes.

Lever les yeux, s’approcher au plus près des pierres, voici ce que propose cette visite guidée destinée aux scolaires. Inspirée des ressources qui documentent la construction et l’aménagement de cet ancien Hôtel des Fermes, la visite livrera l’histoire de l’aménagement du bâtiment.

Parce que l’architecture raconte une histoire, la contempler et la décrypter est essentiel.

Codifiée, elle mérite d’être examinée pour livrer ses clés. Ainsi, le contexte historique de création du bâtiment permet de mieux le comprendre. Commande royale, ou ce qui s’en rapproche, l’Hôtel des fermes du Roy a pris place à deux pas de la Garonne, à l’entrée du port de la ville, jonction entre le fleuve et la cité. Les mascarons et les frontons qui ornent les façades racontent une infime partie de son histoire. Architecture de pierre calcaire issue des carrières situées dans un périmètre de 50 kilomètres autour de Bordeaux, l’ouvrage est taillé selon la tradition classique inspirée des constructions gréco-romaines. Elevé sur trois niveaux, le bâtiment se compose d’un ensemble d’éléments architecturaux tels que des fenêtres en plein-cintre, des colonnes et pilastres. Ceux-ci soutiennent deux frontons chargés d’allégories (Mercure et Minerve). La cour intérieure est dotée quant à elle d’une fontaine à « congélations », appellation qui désigne le décor sculpté proposé par le flamand Jacques Verberckt. Enfin, les toits mansardés illustrent à eux seuls le style architectural classique. Les ardoises qui y sont déposées protègent les charpentes en bois de chêne de Hollande et en sapin, magnifiques et imposantes, et dont certaines poutres mesurent jusqu’à 60 cm de large.

Si le vocabulaire architectural est difficile d’accès, le contact direct avec le patrimoine est garant d’une meilleure appréhension, pour le jeune public comme pour les adultes. C’est pour ce voyage en immersion que les scolaires sont conviés, pour tout connaître de ce batiment, guidés par la médiatrice culturelle du musée.

*

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h15

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h15

*

Gratuit. Sur inscription.



Hôtel des Fermes du Roy – Musée National des Douanes 1 place de la Bourse, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59261937.jpg?_ts=1624884377865 09 70 27 57 66 http://www.musee-douanes.fr

Construit en 1738 selon les plans de Jacques Gabriel, architecte du Roi Louis XV, l’hôtel des fermes du Roi accueillait à l’origine la Ferme Générale, ancêtre de la Douane sous l’ancien Régime. Situé à l’angle sud de la Place de la Bourse, ses façades néoclassiques ont marqué le début de la rénovation urbaine de Bordeaux au XVIIIe siècle. Ce bâtiment, qui héberge encore de nos jours les services de la douane, abrite une remarquable cour intérieure qui sera exceptionnellement ouverte au public. Entièrement pavée, elle est ornée sur son mur ouest d’une fontaine dite « à congélations », du fait de ses motifs dessinés par le sculpteur flamand Verberckt.

Crédits : ©Musée national des douanes Gratuit|Sur inscription ©Dominique Repérant, sous licence Creative Commons