Moulins Hôtel Demoret Allier, Moulins Découvrez le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine qui retrace l’évolution de la ville Hôtel Demoret Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Découvrez le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine qui retrace l’évolution de la ville Hôtel Demoret, 18 septembre 2021 10:00, Moulins. Journée du patrimoine 2021 Hôtel Demoret. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine qui retrace l’évolution de la ville * – Venez découvrir tout au long de ces journées, sur la borne de l’Espace patrimoine, le nouveau film en 3D réalisé pour le Pays d’art et d’histoire, retraçant l’histoire et les évolutions architecturales de l’abbaye de Souvigny. Un film d’une dizaine de minutes qui permet d’appréhender, de façon pédagogique, l’histoire complexe de ce site. – Grâce à des plans-reliefs et des maquettes, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine retrace l’évolution de la ville. – Documentation à retirer gratuitement à l’Espace patrimoine : De très nombreux rallyes thématiques, à faire en famille ou entre amis, pour découvrir la ville, ses quartiers et ses différents aspects sont disponibles en accès libre à l’Espace patrimoine. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Hôtel Demoret 83 rue d’Allier 03000 Moulins Moulins 03000 Champmilan Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location58653099.jpg?_ts=1629809296162

Le service du patrimoine s’est installé à l’hôtel Demoret, un des plus anciens hôtels particuliers de la ville, situé aux abords de l’enceinte médiévale. Construit par Guillaume Cadier au 15ème siècle, il se trouve à l’emplacement d’une ancienne maison du 14ème siècle appartenant à Jean Babutte, maître d’hôtel et secrétaire du duc Louis II. Au 17e siècle, Jean Coiffier, seigneur de Demoret à Trévol en devient propriétaire. Vous remarquerez d’ailleurs, au-dessus de la porte cochère, une pierre sculptée avec ses armes qui donnèrent à l’hôtel le nom de Demoret.

Crédits : ®Moulins Communauté Gratuit ®Moulins Communauté

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Hôtel Demoret Adresse 83 rue d'Allier 03000 Moulins Ville Moulins Age maximum 99 lieuville Hôtel Demoret Moulins