Projection sur le thème des fortifications de Thouars Hôtel de Ville, 18 septembre 2021 14:30, Thouars.

Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Projection sur le thème des fortifications de Thouars

*

Venez découvrir l’histoire des fortifications de Thouars à travers une projection diffusée dans la Salle Marguerite d’Ecosse !

Cette projection est proposée par l’atelier archéologie du Centre Socio-Culturel.

*

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h15

samedi 18 septembre – 15h30 à 16h15

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h15

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h15

dimanche 19 septembre – 14h30 à 15h15

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h15

dimanche 19 septembre – 16h30 à 17h15

dimanche 19 septembre – 17h30 à 18h15

*

Gratuit. Entrée Libre. Passe sanitaire demandé. Port du masque obligatoire.



Hôtel de Ville Rue Jules Ferry, 79100 Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71977158.jpg?_ts=1629884511623 05 49 68 16 25 http://www.thouars.fr/vah

De l’abbaye fondée au XIe siècle et qui adopte la règle de Saint-Augustin, il reste peu de vestiges. L’abbaye est pillée pendant les Guerres de Religion. En 1655, elle est réunie à la congrégation de Sainte-Geneviève. Les bâtiments conventuels sont entièrement relevés au XVIIe siècle, dont le logis abbatial en 1667. Après la Révolution, la ville de Thouars choisit d’y installer son hôtel de ville. Le bâtiment fait l’objet d’importants travaux de restauration et d’aménagements intérieurs : il ne reste plus grand chose d’origine à l’intérieur en dehors des escaliers et de la salle des mariages aux boiseries très restaurées. C’est une construction de composition très régulière, en pierre de taille (élévation sud) et moellon enduit, avec une couverture à pans brisés en ardoise ajourée de lucarnes en pierre. L’édifice compte un niveau de caves, un rez-de-chaussée, un premier étage et un étage de combles aménagés ; tous les niveaux sont desservis par les deux escaliers : l’escalier principal, en pierre avec une voûte porteuse en demi-berceau ; l’escalier de service, à mur noyau avec marches en pierre.

Crédits : Gratuit ©Papay – sous licence Creative Commons