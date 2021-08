Tassin-la-Demi-Lune Hôtel de ville Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Parcours découverte de Tassin-la-Demi-Lune Hôtel de ville Tassin-la-Demi-Lune Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Tassin-la-Demi-Lune

Parcours découverte de Tassin-la-Demi-Lune Hôtel de ville, 17 septembre 2021 09:00, Tassin-la-Demi-Lune. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de ville. Gratuit

17 – 19 septembre Parcours découverte de Tassin-la-Demi-Lune * A travers la ville, venez découvrir le patrimoine artistique et historique de Tassin-la-Demi-Lune. Sculptures, tableaux ou encore vestiges, il y en a pour tous les goûts ! Un dépliant gratuit est disponible à l’accueil de la Mairie et de l’Atrium pour vous permettre d’organiser librement votre itinéraire. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Hôtel de ville Place Hippolyte Péragut Tassin-la-Demi-Lune Tassin-la-Demi-Lune 69160 Métropole de Lyon

04 72 38 38 81

A travers la ville, venez découvrir le patrimoine artistique et historique de Tassin-la-Demi-Lune. Sculptures, tableaux ou encore vestiges, il y en a pour tous les goûts !

Crédits : libre de droits Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Tassin-la-Demi-Lune Autres Lieu Hôtel de ville Adresse Place Hippolyte Péragut Tassin-la-Demi-Lune Ville Tassin-la-Demi-Lune Age maximum 99 lieuville Hôtel de ville Tassin-la-Demi-Lune