Segonzac Hotel de Ville Corrèze, Segonzac Découverte du bureau du maire et de la Salle du Conseil Municipal Hotel de Ville Segonzac Catégories d’évènement: Corrèze

Segonzac

Découverte du bureau du maire et de la Salle du Conseil Municipal Hotel de Ville, 18 septembre 2021 14:00, Segonzac. Journée du patrimoine 2021 Hotel de Ville. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte du bureau du maire et de la Salle du Conseil Municipal * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Hotel de Ville Place Jean Charbonnel, 19100 Brive-la-Gaillarde Segonzac 19310 Corrèze

05 55 92 39 39 Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Segonzac Autres Lieu Hotel de Ville Adresse Place Jean Charbonnel, 19100 Brive-la-Gaillarde Ville Segonzac Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Hotel de Ville Segonzac