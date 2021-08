Le Faou Hôtel de ville - Salle du Conseil - Le Faou Finistère, Le Faou Présentation des outils de l’inventaire du patrimoine Hôtel de ville – Salle du Conseil – Le Faou Le Faou Catégories d’évènement: Finistère

Le Faou

Présentation des outils de l’inventaire du patrimoine Hôtel de ville – Salle du Conseil – Le Faou, 17 septembre 2021 20:00, Le Faou. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de ville – Salle du Conseil – Le Faou. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 20h00 Présentation des outils de l’inventaire du patrimoine * Atelier de présentaion des outils, à partir des éléments patrimoniaux étudiés sur la commune du Faou dans le cadre de l’opération d’Inventaire des patrimoines des communes du Parc Naturel Régional d’Armorique. *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 21h00

*

Entrée libre

Hôtel de ville – Salle du Conseil – Le Faou Place aux foires, 29590 Le Faou Le Faou 29590 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location19619958.jpg https://www.lefaou.bzh/fr Crédits : Port (Le Faou) – Vue du port du Faou. Dessin de Louis-François Cassas, vers 1776 Gratuit Ludovic Lassagne

Détails Heure : 20:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Finistère, Le Faou Autres Lieu Hôtel de ville - Salle du Conseil - Le Faou Adresse Place aux foires, 29590 Le Faou Ville Le Faou lieuville Hôtel de ville - Salle du Conseil - Le Faou Le Faou