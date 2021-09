Raon-l'Étape Hôtel de Ville Raon-l'Étape, Vosges Visite commentée « Les tableaux de l’Hôtel de Ville sur le flottage du bois et l’exploitation forestière » Hôtel de Ville Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

Visite commentée « Les tableaux de l’Hôtel de Ville sur le flottage du bois et l’exploitation forestière » Hôtel de Ville, 19 septembre 2021 14:30, Raon-l'Étape. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h30 Visite commentée « Les tableaux de l’Hôtel de Ville sur le flottage du bois et l’exploitation forestière » * Le Cercle d’Histoire Louis Sadoul vous propose une visite commentée détaillée des 11 tableaux sur l’histoire de l’exploitation forestière et le flottage du bois dans la Vallée de la Plaine. Classés au titre des Monuments Historiques, ces témoignages uniques sont soigneusement conservés dans le Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Raon-l’Étape.

Ces tableaux sont une véritable richesse documentaire pour la connaissance des activités liées à l’exploitation et au commerce du bois au XVIIIe siècle, dans les Vosges et en Lorraine. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

*

Gratuit. RDV sous les arcades de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville 27, rue Jules Ferry, 88110 Raon l’Etape Raon-l’Étape 88110 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57800564.jpg http://www.ot-raon.fr

Faute de bâtiment officiel, le Conseil de Ville se réunissait jadis dans une halle placée au milieu de Raon l’Etape. Ce lieu qui servait de marché couvert menaçait ruine. Alors, l’administration de François Dubois décida de démolir ladite halle et de faire construire un nouveau bâtiment en 1733. L’ouvrage consistait en la construction d’un Hôtel de Ville avec une halle au-dessous pour les marchés et un grenier au-dessus pour un magasin aux grains. Son salon d’honneur abrite aujourd’hui une collection unique de 12 tableaux, témoins de la vie du Vieux Raon, qui retracent l’exploitation forestière et le flottage du bois au XVIIIe siècle. Édifice inscrit au titre des monuments historiques.

Crédits : ©OTI Raon l’Etape Gratuit Office de Tourisme des Lacs de Pierre Percée

Détails Heure : 14:30 - 16:00 Catégories d’évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu Hôtel de Ville Adresse 27, rue Jules Ferry, 88110 Raon l'Etape Ville Raon-l'Étape lieuville Hôtel de Ville Raon-l'Étape