Coloriage géant “dessin grandeur urbaine de Port de Bouc” Hôtel de Ville, 17 septembre 2021 13:30, Port-de-Bouc. Journée du patrimoine 2021 Hôtel de Ville. Gratuit

17 – 19 septembre Coloriage géant “dessin grandeur urbaine de Port de Bouc” * Distribution des coloriages géants représentant la ville et conçus en partenairat avec les centres sociaux et Nelly Path *

vendredi 17 septembre – 13h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Hôtel de Ville Cours Landrivon 13110 PORT DE BOUC Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône

04 42 40 65 91 Crédits : Laure Lamarre Gratuit

