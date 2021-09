Nantes Hotel de ville Nantes Loire-Atlantique, Nantes Hôtel de Ville : visites théâtralisées Hotel de ville Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Hôtel de Ville : visites théâtralisées Hotel de ville Nantes, 19 septembre 2021 10:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Hotel de ville Nantes. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville : visites théâtralisées * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

11:00 ; 11:40 ; 14:40 ; 15:00 ; 16:00 ; 16:20. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Hotel de ville Nantes 2 rue de l’hôtel de ville Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Crédits : Direction du patrimoine et de l’archéologie Gratuit

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Hotel de ville Nantes Adresse 2 rue de l'hôtel de ville Nantes Ville Nantes lieuville Hotel de ville Nantes Nantes