Hôtel de Ville de : visites guidées Hotel de ville Nantes, 19 septembre 2021 10:00, Nantes

Dimanche 19 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de : visites guidées * . Installation sonore interactive “L’aventure invisible” : Julienne David, Pauline-Isabelle Lefèvre-Utile ; Geneviève Vix ; Claude Cahun ; Marguerite Joubert-Lermite ; Victoire Durand-Gasselin-Friésé ; Alice Milliat ; Mireille Josepha ; Franceline Ribard ; Annie Nouaille. Leurs noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant ces dix femmes se sont illustrées dans le domaine des arts, du commerce ou les luttes politiques, marquant de leur empreinte l’histoire de Nantes. Venez-écouter leur histoire. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Départ 10:10 ; 10:25 ; 10:40 ; 14:00 ; 14:10 ; 14:20 ; 15:20 , 15:35 ; 15:45 ; 16:40 ; 17:00Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans

